A Potenza la dolce Marisol, con il suo bellissimo esempio, sarà sempre nei nostri cuori. Ecco le foto dell’inaugurazione del parco a lei dedicato

I presidenti delle province di Potenza e Matera, Rocco Guarino e Piero Marrese, in rappresentanza anche dell’Upi Basilicata e l’assessore comunale di Potenza, Fernando Picerno, sono insieme questa sera all’inaugurazione dell’area giochi del Parco Baden Powell che nasce e vive nel nome di Marisol Lavanga prematuramente scomparsa ma con un esempio di vita che dà vita ai tanti bambini del Capoluogo.

Ha detto il Presidente Guarino:

“Non possiamo togliere il dolore ma possiamo togliere la disperazione con l’esempio di una ragazza che si dedicava al sociale, allo sport, al volontariato dando senso al nostro lavoro di concessione di un Parco, di uno spazio vivo di un bene pubblico che va custodito e messo a servizio di una intera comunità.

Noi siamo l’esempio di come stare insieme”.

Un esempio di stare insieme confermato dal Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“Siamo venuti ad inaugurare uno spazio libero per i bambini non un grattacielo o un’opera pubblica, ma uno spazio vivo dove si vive per il futuro.

Costruiamo il futuro e questo come Istituzioni è importante perché diamo senso al nostro lavoro di amministratori”.

La sinergia con le istituzioni è stata certificata dagli interventi di Mimmo Lavanga e dei Mondi di Marisol e dalla Presidente della Cooperativa Venere, Carmela Di Carlo.

Ecco alcune foto dell’inaugurazione.

