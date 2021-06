Potenza Calcio: “Il prossimo campionato sarà una favola: giocheremo solo in grandi stadi”! Ecco le parole del Presidente Caiata

L’ex mister della Ternana, Fabio Gallo, allenerà il Potenza anche per il prossimo campionato di serie C.

Lo annuncia il presidente della società rossoblù, Salvatore Caiata con queste parole:

“Con Gallo e con il suo staff vogliamo portare avanti il percorso avviato nei mesi scorsi”: lavoreremo a stretto contatto con il Mister perché crediamo di aver iniziato un percorso a Gennaio che merita di essere continuato e valorizzato.

Impegnativo sarà proprio il prossimo campionato ma al contempo sarà una favola: giocheremo solo in grandi stadi, sarà meraviglioso.

Dopo aver completato le procedure per l’iscrizione lanceremo anche la campagna abbonamenti”.

Per i lucani sarà il quarto campionato consecutivo in serie C.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)