A Potenza la festa delle auto storiche: ecco le modifiche alla circolazione

In occasione dell’Auto Radio Raduno di Maggio è stata emessa l‘Ordinanza Dirigenziale N°: 206/2023 che prevede divieto di sosta con rimozione in Via IV Novembre per la manifestazione sportiva.

Ecco l’ordinanza completa:

“Premesso che con nota prot. 50911 del 4 Maggio 2023, l’ufficio Sport ha richiesto di emettere ordinanza di divieto di sosta, il 7 Maggio 2023, relativamente agli stalli di sosta ubicati in Via 4 Novembre lato Tar, come da richiesta pervenuta allo scrivente ufficio, in data 04/05/2022, da parte del sig. Rocco Donato Amelio presidente del Vintage Motor Club Lucania;

Vista

l’autorizzazione, prot.43790 del 14/04/2023, allo svolgimento della manifestazione denominata “Auto Radio Raduno di Maggio” e l’autorizzazione ad occupare temporaneamente suolo pubblico per il giorno 7 Maggio 2023 nelle aree interessate dalla manifestazione;

la delibera di Giunta n.53 del 24/4/2023 con la quale è stato concesso il patrocinio da questo Ente;

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali – “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

Vist gli artt. 5 (comma 3), 7, 158 e 159 (comma g) del D.L vo n° 285 del 30/4/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;

D I S P O N E

il giorno 7/5/2023 dalle ore 9.00 alle ore 24:00 il divieto di sosta con rimozione (0-24) in via 4 Novembre lato Tar, dall’intersezione con via Rosica ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione che esporranno il relativo pass distintivo.

AVVISA

Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono incaricate di curarne l’osservanza contro i contravventori della seguente ordinanza sarà proceduto tramite sanzioni penali e amministrative dettate dalle norme del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.L. 30.4.1992 N. 285, nonché dal D.P.R. 16.12.19;

La presente Ordinanza, può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze e viene trasmessa, per quanto di competenza:

Al comando di Polizia Locale,

all’Ufficio URP, all’Ufficio Segnaletica,

all’Ufficio Sport,

Prefettura di Potenza,

Questura di Potenza,

Carabinieri,

Guardia di Finanza,

Azienda Ospedaliera San Carlo,

118,

Vigili del Fuoco”.

