A Potenza “Lo sport non ha un’età”: ecco il progetto

Una iniziativa corale che mira a rimettere al centro dell’attenzione la crescente fascia di popolazione della terza età, che accoglie i bisogni e le dimensioni sportive, sociali, culturali in modo integrato: è questo il cuore del progetto “Next Step.. Attività motorie per la terza età”, ideato e promosso dal comitato Orienta Sport di Potenza e presentato al pubblico, nel corso di una conferenza stampa, ospitata nel Centro di Servizio per il Volontariato, del capoluogo.
Ad accogliere i convenuti, il coordinatore di Orienta Sport, Matteo Schiavo, che ha sottolineato:
“Un progetto che si articola in più fasi, che vanno dalle attività pratiche alla formazione e fino al dibattito; è molto inclusivo, abbatte le barriere e fa proprie le diversità.
“Lo sport non ha un’età”, questo è il messaggio che vogliamo lanciare.
Ha già preso il via con un primo segmento operativo che riguarda la ginnastica dolce e ora guardiamo al mese di dicembre, momento in cui coinvolgeremo diversi soggetti già impegnati proprio con soggetti over 65 e li incontreremo in un dialogo trasversale e aperto”.
Il confronto ha visto più voci su temi complementari, dalle strategie per il potenziamento del benessere e il miglioramento della qualità di vita all’invecchiamento attivo, dalla prevenzione delle patologie all’aspetto più squisitamente sanitario e fino alle incidenze psicofisiche delle attività di comunità.
All’incontro, hanno preso parte tra gli altri:
- rappresentanti delle diverse associazioni del settore già attive sul territorio,
- la vice sindaca del comune di Potenza, Federica D’Andrea,
- il presidente del CONI Basilicata, Giovanni Salvia,
- il presidente del CIP Basilicata, Gerardo Zandolino.
La presentazione è stata impreziosita dagli interventi:
- di Carmela Rago, medico di Medicina generale,
- di Luca Verardo, responsabile nazionale CSI progetti over 65,
- di Alessio Fabiano, docente dell’Università degli Studi della Basilicata.