A Potenza mercati mensili, rionali e fiere: ecco il calendario 2021!

Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, firma il Provvedimento n. 19/2021 per stabilire il calendario dei mercati da tenersi su territorio potentino per l’anno 2021.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di definire se i mercati rionali e mensili avranno luogo nel 2021 nel caso in cui la loro data cada in feste nazionali.

Si ricorda che a Potenza hanno luogo i seguenti mercati e fiere:

Mercato Mensile ricadente il primo Sabato di ogni mese, sperimentale in via Della Fisica;

Mercati Rionali: bisettimanale del Mercoledì e Venerdì in via Milano ed in via Nitti, settimanale del Mercoledì in via Ionio, settimanale del Venerdì in largo Ambrosoli, via Leoncavallo;

Fiera di Agosto annuale ricadente il 27 Agosto e Fiera d’ Li Zang annuale ricadente il 23 Ottobre;

In particolare si è stabilito che:

1. I mercati rionali ricadenti Mercoledì 2 Giugno 2021 (Festa della Repubblica) e Mercoledì 8 Dicembre 2021 (Solennità dell’Immacolata Concezione) e l’edizione del mercato mensile di Maggio, ricadente il 1° Maggio 2021 (Festa dei Lavoratori), si terranno regolarmente e rispettivamente il 2 Giugno 2021, l’8 Dicembre 2021 ed il 1° Maggio 2021;

2. L’edizione del mercato mensile di Gennaio 2022, ricadente il 1° Gennaio 2022, sarà tenuta in via straordinaria Sabato 8 Gennaio 2022;

3. Sono fatte salve le eventuali modifiche, restrizioni e prescrizioni connesse all’eventuale proroga dello stato di emergenza sanitaria da agenti virali trasmissibili.

Ecco il provvedimento in versione integrale:

“CONSIDERATO che nel territorio cittadino sono istituiti i seguenti mercati e fiere:

Mercato Mensile ricadente il primo Sabato di ogni mese, sperimentale in via Della Fisica;

Mercati Rionali: bisettimanale del Mercoledì e Venerdì in via Milano ed in via Nitti, settimanale del Mercoledì in via Ionio, settimanale del Venerdì in largo Ambrosoli, via Leoncavallo;

Fiera di Agosto annuale ricadente il 27 Agosto e Fiera d’ Li Zang annuale ricadente il 23 Ottobre;

RITENUTO opportuno stabilire, con il presente provvedimento, le modifiche del Calendario dei Mercati 2021, demandando ad autonomo e successivo provvedimento la quantificazione dei posteggi da assegnare in occasione di festività ricorrenze ed eventi particolari per l’anno 2021, secondo il disposto di cui all’art. 8 delle vigenti ‘NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” di cui alla D.C.C. n.27/2001 (Elab.’2′);

PRESO ATTO che, nell’arco temporale ricompreso tra l’ 8 Gennaio 2021 ed il 6 Gennaio 2022, i mercato rionali di Mercoledì 2 Giugno 2021 e 8 Dicembre 2021 ricadono rispettivamente nella festività della ‘Festa della Repubblica’, e della ‘Solennità dell’Immacolata Concezione’ e che l’edizione di Maggio 2021 e l’edizione di Gennaio 2022 del mercato mensile ricadono rispettivamente nelle festività della ‘Festa del Lavoratori’ e di ‘Capodanno’;

CONSIDERATO che, in riferimento al caso in cui il giorno di un mercato periodico ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il comma 2 dell’art.27 della L.R. n. 19/1999, come modificato e sostituito dal comma 2 dell’art. 22 della.

23/2008, stabilisce che esso deve essere anticipato al giorno precedente e che se quest’ultimo è anche festivo, posticipato al giorno feriale successivo, salva diversa determinazione dell’autorità comunale;

CONSIDERATO che, nelle festività in cui ricadenti i mercati rionali del 2 Giugno e dell’ 8 Dicembre 2021, ‘Festa Della Repubblica’ e ‘Solennità dell’Immacolata Concezione’, nonchè nella festività in cui ricadente l’edizione di Maggio 2021 del mercato mensile ‘Festa Dei Lavoratori’, sono soliti rimanere aperti la maggioranza degli esercizi di commercio al dettaglio su area privata, mentre nella festività in cui ricadente l’edizione di Gennaio 2022 del mercato mensile, ‘Capodanno’, si osserva la chiusura totale delle attività commerciali;

RITENUTO opportuno stabilire, pertanto, con il presente provvedimento, la regolare tenuta dei mercati rionali ricadenti Mercoledì 2 Giugno 2021 e 8 Dicembre 2021 e del mercato mensile ricadente Sabato 1° Maggio 2021;

RITENUTO opportuno, al contrario, per quanto sopra argomentato, non tenere il mercato mensile ricadente il 1° Gennaio 2022;

CONSIDERATO che il predetto mercato non può essere anticipato al giorno antecedente a causa della coincidenza con i mercati rionali cittadini o al primo giorno feriale utile, per le interferenze del percorso espositivo del mercato mensile con le attività ordinarie degli enti pubblici o privati con ingresso ubicato lungo lo stesso percorso;

ACQUISITO il parere vincolante della Polizia Locale che ha chiesto di non tenere l’edizione del mercato mensile di Gennaio 2022, in coincidenza con altri giorni festivi del mese

SENTITE le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale e nazionale;

RITENUTO, pertanto, opportuno tenere, in via straordinaria, l’edizione del mercato mensile di Gennaio 2022 ricadente Sabato 1° Gennaio, ‘Capodanno’, il successivo Sabato 8 Gennaio 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 114; VISTA la Legge Regionale 20 Luglio 1999, n.19 come modificata ed integrata dalla Legge 23 Settembre 2008, N. 23; VISTE le ‘Norme Comunali per il Commercio su Aree Pubbliche’ contenute nell’Elaborato 2 di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.27/2001 attuativa del D.Lgs.

n.114/1998 e L.R. n.19/1999; VISTA la Legge 7 Giugno 1990, N. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

D I S P O N E :

1. I mercati rionali ricadenti Mercoledì 2 Giugno 2021 (Festa della Repubblica) e Mercoledì 8 Dicembre 2021 (Solennità dell’Immacolata Concezione) e l’edizione del mercato mensile di Maggio, ricadente il 1° Maggio 2021 (Festa dei Lavoratori), si terranno regolarmente e rispettivamente il 2 Giugno 2021, l’8 Dicembre 2021 ed il 1° Maggio 2021;

2. L’edizione del mercato mensile di Gennaio 2022, ricadente il 1° Gennaio 2022, sarà tenuta in via straordinaria Sabato 8 Gennaio 2022;

3. Sono fatte salve le eventuali modifiche, restrizioni e prescrizioni connesse all’eventuale proroga dello stato di emergenza sanitaria da agenti virali trasmissibili.

La Polizia Locale è incaricata del seguito di competenza e di vigilare sull’osservanza del presente provvedimento.

Della presente ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente per gg.

60 (sessanta), attraverso la pubblicazione integrale sul sito www.comune.potenza.it., nonché, per estratto, tramite stampa locale.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e trasmesso alle UU.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)