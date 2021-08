A Potenza spaventoso incidente tra diversi mezzi, inclusa auto della Polizia: un ferito!

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 18:35, sono intervenuti per incidente stradale sul raccordo autostradale Potenza Sicignano direzione Salerno.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto, in prossimità dell’uscita di Potenza Centro, hanno trovato coinvolte nel medesimo incidente due autovetture del tipo Passat, Captur ed un furgone, oltre ad una automobile della Polizia di Stato.

Il conducente della Passat, dopo aver ricevuto le prime cure da parte del 118, è stato trasportato presso l’Ospedale San Carlo di Potenza.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi e sono intervenuti con una autopompa ed una autovettura attrezzati per interventi in città per un totale di cinque unità.

Il tratto autostradale è tutt’ora chiuso per i rilievi del caso.

Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri, 118 e soccorso autostradale.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)