A Potenza “un bell’esempio di Politica del fare. Ben venga l’apertura del sito”. A dirlo…

Intervento congiunto dei gruppi di Lega, Fratelli d’Italia, Idea, Forza Italia, Civica per Guarente e Civica per la città – Potenza – su un bene storico quale il Palazzo della Cultura.

Di seguito la nota integrale:

“I gruppi consiliari di Maggioranza al Comune di Potenza, ritengono inaccettabile prima ancora che privo di fondamento, quanto apoditticamente asserito dai gruppi Città Giardino e Basilicata Possibile in merito all’apertura e al funzionamento del Palazzo della Cultura.

Al contrario, il Palazzo della Cultura (e del Turismo) risulta essere un bell’esempio di ‘Politica del fare’.

Pare doveroso rammentare alla opposizione che dopo aver speso tempo e danaro in lavori di ristrutturazione del Palazzo della Cultura, lo stesso è stato inspiegabilmente lasciato abbandonato a sé stesso per ben tre anni.

Dunque, ben venga l’apertura del sito che la Giunta Guarente ha scelto di restituire ai cittadini, consentendo – in linea con ciò che avviene in tutte le città che aspirano a divenire attrattore turistico – di dotare l’Amministrazione di uno sportello Turismo che andrà, a regime, ben oltre l’idea di un semplice punto informazioni, ma sarà un vero e proprio Ufficio Turismo in grado di offrire ogni servizio, anche virtuale, al fruitore.

Per struttura e dotazione tecnica e tecnologica, il Palazzo della Cultura non poteva essere sottratto ulteriormente al patrimonio della Città.

Esso costituisce un tassello del più ampio puzzle dell’idea di città della cultura di questa maggioranza.

L’obiettivo è diversificare e migliorare lo sfruttamento di tutte le location in patrimonio al Comune di Potenza.

Per anni, infatti, il salotto buono della città, il teatro Stabile, è stato utilizzato quale pressoché unica ‘sala’ per la convegnistica.

L’apertura del Palazzo della Cultura e le imminenti ulteriori riattivazioni di siti comunali (anch’essi lasciati degradare da altre Amministrazioni) consentirà alla città di potersi dedicare alle attività culturali e turistiche senza imbarazzi di spazi e con attenzione alle diverse tipologie di eventi.

La scelta di destinare personale comunale in pianta stabile al Palazzo della Cultura è conferma dell’attenzione della Giunta Guarente al ruolo da protagonista che la Città di Potenza dovrà trovare nel piano Turistico regionale.

Non temano, infine, i Gruppi Città Giardino e Basilicata Possibile, perché sia gli elevatori sia gli impianti di riscaldamento sono perfettamente funzionanti.

L’altissima tecnologia degli impianti di infotainment – che renderà possibili mostre interattive o contestuali visualizzazioni multilevel di differenti prodotti culturali – consentirà anche di soddisfare le esigenze linguistiche dei fruitori.

Il sopralluogo effettuato (dai consiglieri comunali) durante un momento di lavori di sistemazione degli arredi, rende a dir poco stucchevole la polemica intrapresa dalle opposizioni con le quali, invece, si auspicava di poter trovare spunti positivi su eventuali migliorie o integrazioni da apportare al sistema.

A quanto pare sono i gruppi Basilicata Possibile e Città Giardino ad aver scelto la via dell’apparenza e della critica generalizzata”.