A Potenza un murales realizzato da mani piccole ma piene di entusiasmo. I dettagli

Un murales realizzato da mani piccole ma piene di entusiasmo, per trasformare il gesto artistico in un atto educativo e sociale, strumento di cura, bellezza e comunità.

Si terrà lunedì 16 giugno alle ore 16.30 presso la sede dell’Associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non Lasciamo Indietro Nessuno in via Dei Frassini 102 – Rione Murate a Potenza l’iniziativa “L’Arte che cura”, promossa nell’ambito del progetto “Bridging Gaps” e realizzata in collaborazione con PUA° – Potenza Urban Art – La Potenza dell’Arte APS.

A guidare il laboratorio artistico sarà Teodosio Santagata, in arte Papocchio, presidente de La Potenza dell’Arte, che insieme a un gruppo di bambini delle classi coinvolte nelle attività associative dipingerà un murales collettivo.

L’opera sarà il simbolo del loro passaggio all’interno di uno spazio che promuove volontariato, inclusione e cittadinanza attiva.

Dichiara la presidente dell’Associazione Dalla Basilicata all’Italia:

“Vogliamo far comprendere la bellezza dell’arte e il valore della condivisione.

Non Lasciamo Indietro Nessuno, Rita Marsico.

I bambini, lavorando insieme, saranno protagonisti di un’esperienza che unisce creatività, partecipazione e memoria.

Ogni tratto racconterà il senso del prendersi cura e del fare qualcosa di bello, insieme agli altri.

Segno colorato, creativo e corale che dal capoluogo lucano guarda al mondo.”

Bridging Gaps è il progetto che fa da cornice all’iniziativa e si propone di creare spazi di dialogo, espressione e coesione per minori e giovani, attraverso attività educative e culturali.

“L’Arte che cura” si inserisce nel percorso tematico “La cura è la via per la pace”, rafforzando l’idea che prendersi cura degli altri e degli spazi comuni sia un gesto profondamente trasformativo.

Di seguito la locandina con i dettagli.