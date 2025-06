Basilicata, ancora un incidente su questa strada: “Da anni si chiede la messa in sicurezza dell’arteria in questione”

“Quante volte di fronte ad una chiara situazione di pericolo si assiste a una pressoché totale inerzia nell’intervenire e si sente dire in giro: ‘nessuno farà niente sino a che non ci scapperà il morto’! E purtroppo, poi, accade proprio così.

A nessuno interessa e certo non fa scalpore o grande notizia, l‘Ugl Matera non si fermerà di denunciare il tutto per il bene della collettività con l’ennesimo rocambolesco incidente stradale sulla strada Statale 106″.

Duro è l’attacco alle Istituzioni del Segretario Provinciale dell’Ugl Matera Pino Giordano per il quale:

“sembra che il dramma, se non la tragedia, sia l’unico evento capace di dare l’energia per attuare un’attività di prevenzione.

E se molte volte è così, sarebbe allora necessario chiedersi il perché e soprattutto il cosa e il come fare per far cambiare questo comportamento.

Sicuro è abbondantemente oltre il 20° incidente che avviene su tale arteria, questa mattina ennesimo grave incidente sulla statale 106 Jonica nel Comune di Policoro, nei pressi della stazione di servizio “La Guardia”.

Nello scontro tra due autocarri, uno di più grosse dimensioni, c’è stato un ferito trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale “San Carlo” di Potenza.

Uno dei due mezzi è stato sbalzato sulla complanare laterale dopo aver divelto il guardrail.

L’impatto è avvenuto nel tratto soprastante il sottopasso tra la città e il lido, direzione Taranto – Reggio Calabria.

Sul posto il 118 Basilicata; i vigili del fuoco del distaccamento di Policoro; la Polizia stradale; i mezzi dell’Anas e il traffico è proseguito su una sola corsia.

Ma perché non accada di aspettare il morto per prendere dei provvedimenti è necessario che nella mentalità dei più, ossia della politica e dell’ente Gestore, si anticipino le decisioni e mettano in atto le misure e assumere le decisioni giuste nei tempi giusti.

Da anni si chiede la messa in sicurezza dell’arteria in questione e sono state depositate innumerevoli petizioni popolari a fronte di tale pericolosità.

Serve adeguare il tratto con guardrail e pannelli sonori.

Ma la domanda del perché tutto ciò accade, ossia il nulla, deve essere posta anche a livello delle istituzioni e dobbiamo chiederci il perché dei ritardi in campo di politiche preventive, ad esempio anche dopo questo ennesimo incidente.

Forse perché finché non ci scappa il morto a nessuno interessa nulla?”.