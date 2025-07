A Ruoti straordinaria partecipazione di atleti provenienti da tutta la regione per quest’evento. I dettagli

Si è conclusa con grande successo la 4a edizione di “Ruoti in Sport”, l’evento che ha animato il territorio ruotese nei giorni 5 e 6 luglio 2025, acquisendo un prestigio particolare grazie all’inserimento nel programma “Italia dei Giochi” di Milano Cortina 2026.

Ruoti si è preparata a celebrare questa edizione con una marcia in più e con grande entusiasmo della Comunità sportiva lucana e dei cittadini perché questa e la prossima edizione rientrano nel programma “Italia dei Giochi” di Milano Cortina 2026.

Il programma non esclude nessuna attività sportiva, una perfetta sinergia tra il Comune di Ruoti e la ProLoco Ruoti, in primis, coinvolgendo tutte le associazioni presenti sul territorio locale e regionale, con il patrocinio di CONI Basilicata, Sport e Salute e Comitato Internazionale Paralimpico Basilicata.

Le due giornate hanno visto una straordinaria partecipazione di atleti provenienti da tutta la regione, che hanno dato vita a un ricco programma di attività per tutte le età e discipline sportive.

Le numerose realtà sportive che hanno aderito all’iniziativa includono: F.C.D Atletico Ruoti – Scuola Calcio, My Center Gym, Ruotiamo In Moto, Auser Ruoti, Teka Dance, Avis Comunale Di Ruoti, Asd Sport Ruoti, A.P.S. Eudanima, A.S.D Velo City, A.S.D Motostaffette Potenza, A.S.D Picerno Run, A.S.D Boxe Potenza, Enk Trails Asd, A.S.D Nordic Walking Basilicata, A.S.D Atletica Correre Pollino, Centro Tecnico – Sport E Scuola S.S.D., A.S.D. Vuoto D’aria, A.S.D. Lucania Natura Verticale, A.S.D Associazione Sportiva Non Vedenti Dilettantistica Lucani, A.S.D. Eos, A.S.D. Centro Danza Potenza, Martina Gentilesca,e la Polizia Stradale di Potenza.

Il centro storico di Ruoti e la zona ludico-sportiva di contrada Marana hanno fatto da suggestiva cornice agli eventi e alla cerimonia di premiazione, durante la quale sono stati celebrati i giovani atleti ruotesi per i risultati sportivi conseguiti.

Tra i protagonisti, spicca Giulia Salinardi, giovanissima promessa della ginnastica artistica, per l’associazione sportiva Giù.Ne.Gia. A soli 9 anni, Giulia ha ottenuto un risultato straordinario al Campionato Italiano Federale di Ginnastica Artistica, classificandosi tra le prime cinque ginnaste d’Italia nella categoria Allieve Gold A2.

Un traguardo storico per la ginnastica lucana, che testimonia l’eleganza, la tecnica e la straordinaria maturità sportiva della giovane atleta, selezionata tra le migliori 60 ginnaste a livello nazionale.

Accanto a lei, è stato premiato anche Donato Nardiello, atleta di atletica leggera, che ha ottenuto risultati eccezionali nelle gare di corsa sugli 800 e 1500 metri, rappresentando con orgoglio le associazioni A.S.D. EOS e Club Atletico Potenza.

Le sue prestazioni hanno evidenziato talento, impegno e costanza, contribuendo al prestigio dello sport ruotese.

La cerimonia ha rappresentato un momento di festa per tutta la comunità, sottolineando l’importanza dello sport nella crescita dei giovani e celebrando l’eccellenza degli atleti locali che si sono distinti nelle rispettive discipline durante l’anno.

L’inserimento nel programma “Italia dei Giochi” di Milano Cortina 2026 ha conferito alla manifestazione un prestigio particolare, posizionando Ruoti accanto ai Comuni di Matera e Tito come rappresentanti della Basilicata nel Comitato Olimpico Internazionale.

Il marchio ha sottolineato l’impegno della manifestazione come “promotore di socialità, educazione e crescita attraverso lo sport”, secondo i principi del programma Milano-Cortina 2026.

Ha dichiarato il Sindaco di Ruoti Avv. Franco Gentilesca:

“Siamo estremamente soddisfatti del successo di questa edizione.

La partecipazione massiccia di atleti, associazioni e cittadini ha dimostrato quanto lo sport sia un valore fondamentale per la nostra comunità.

L’utilizzo di Contrada Marana e del centro storico ha permesso di coniugare perfettamente la promozione sportiva con la valorizzazione del nostro territorio.”

Presenti alla manifestazione:

Matteo Trombetta – Coordinatore Regionale Sport e Salute, Luciano Florio – Vicepresidente Comitato Italiano Paralimpico Basilicata,

Francesca Conte delegata da Francesco Cupparo – Assessore Regione Basilicata,

Domenico Ciaglia Vice Presidente della FIGC LND Basilicata.

L’Amministrazione Comunale di Ruoti ringrazia sentitamente: tutte le associazioni sportive partecipanti, gli atleti che hanno reso possibile questo evento, il CONI Basilicata, Sport e Salute e il Comitato Internazionale Paralimpico Basilicata per il patrocinio, Maria De Carlo, i volontari e gli operatori che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione, i cittadini e le famiglie che hanno partecipato con entusiasmo.

Il successo di questa edizione pone le basi per la prossima edizione di “Ruoti in Sport”, che continuerà a far parte del programma “Italia dei Giochi”, confermando Ruoti come punto di riferimento per lo sport in Basilicata e contribuendo a diffondere i valori olimpici e paralimpici nel territorio.