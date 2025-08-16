A San Giorgio di Pietragalla uno dei nomi più illustri nel panorama della pizza napoletana. L’iniziativa

San Giorgio di Pietragalla si prepara ad accogliere la seconda edizione del Pizza Festival, in programma domenica 17 e lunedì 18 agosto.
L’evento intende celebrare il successo internazionale di Vito Monaco, nostro concittadino e pluricampione mondiale di pizza, fondatore della prima catena di pizzerie napoletane in Germania, avviata nel 2014.
Il festival vede confermata la partecipazione speciale di Luciano Sorbillo, uno dei nomi più illustri nel panorama della pizza napoletana, l’unico pizzaiolo riconosciuto dalla Regione Campania quale “𝗲𝗰𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗮 𝗶𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼”.
Sarà un’occasione unica per il pubblico di ammirare 12 pizzaioli all’opera con 4 forni a legna allestiti nella piazza di San Giorgio.
Inoltre, il programma dell’evento include il Pizza Kids, un laboratorio dedicato ai bambini dove i più piccoli potranno imparare l’arte della pizza insieme ai maestri pizzaioli Sorbillo e Monaco, che si terrà domenica 18 a partire dalle ore 16.00.
Novità di quest’anno: ci sarà anche un angolo dedicato ai più golosi con frittelle dolci.
Ad accompagnare il gusto, musica live entrambe le sere, per un’esperienza completa che unisce tradizione, gastronomia e intrattenimento.
Un appuntamento imperdibile per gli amanti della pizza e della cultura italiana organizzato dalla Proloco San Giorgio di Pietragalla in collaborazione con un gruppo di appassionati volontari.
Di seguito la locandine con i dettagli.