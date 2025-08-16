Potenza: due brutti incendi in provincia! Vigili del fuoco a lavoro tutta la notte

L’emergenza incendi in Basilicata è stata alimentata anche dal maltempo.

Come si apprende da rainews nel pomeriggio di ieri, 15 agosto, due fienili hanno preso fuoco a Banzi, in contrada Serritelli, e a Oppido Lucano, nei pressi di una stazione di servizio.

A provocare i roghi sarebbero stati dei fulmini caduti durante il violento temporale del pomeriggio di Ferragosto.

Diverse squadre di Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e si trovano ancora nei luoghi degli incendi, che però al momento sarebbero sotto controllo.