A Tito il grande tiro con l’arco! Ecco i nomi dei nuovi campioni regionali assoluti

Il grande tiro con l’arco fa centro a Tito!
Nella splendida cornice della tendostruttura del Centro Sportivo Mancinelli, trasformata in un vero “teatro” del tiro con l’arco, è andato in scena il primo atto dei Campionati Regionali 2026!
Così fa sapere Fitarco Basilicata che aggiunge:
“Un’atmosfera da grandi eventi ha accompagnato gli arcieri delle 7 società lucane che si sono sfidati freccia su freccia per conquistare l’ambito titolo assoluto.
I NUOVI CAMPIONI REGIONALI ASSOLUTI:
- Olimpico Maschile: Vincenzo Iovanni (Venosa)
- Olimpico Femminile: Roberta Tenpone (Viggiano)
- Compound Maschile: Paolo Appella (Viggiano)
- Compound Femminile: Giulia Minutiello (Venosa)
Il futuro è qui: 3 campioni su 4 appartengono alle classi giovanili!
Un segnale straordinario per il movimento arcieristico lucano.
Complimenti ai ragazzi, ai tecnici e alle società per l’ottimo lavoro svolto!
Un ringraziamento speciale, condiviso con il Consigliere Federale Fitarco Italia, Spera Luciano, va al Sindaco Fabio Laurino e all’Assessore allo Sport ,Antonio Carlucci.
Grazie alla loro visione e all’impegno costante, Tito è ufficialmente Comune Europeo dello Sport 2028.
Una disponibilità reale e risposte certe sono ciò che fa davvero bene al nostro sport!
Un plauso agli Arcieri Lucani Potenza per l’impeccabile gestione della manifestazione.
Ma non finisce qui…segna questa data.
Torniamo sulla linea di tiro a Tito il prossimo 22 Febbraio per il Campionato Regionale divisione Arco Nudo!”.