A Trivigno pronta la Festa per Sant’Antonio Abate: il programma

Per il 17 gennaio 2026, pronta la Notte dei Falò e dei Desideri a Trivigno, curata dalla Pro Loco.
Questi i gli appuntamenti principali:
Intrattenimento Musicale
I due grandi ospiti musicali che animeranno Piazza Plebiscito sono:
Ore 20:30: Il ritmo travolgente della POWER DRUM BAND (percussioni e grande energia per scaldare la piazza).
Ore 00:15: Il concerto di musica popolare con gli ASSURD (storico gruppo folk che unisce canti tradizionali e ritmi del Sud).
Programma della Giornata
- Ore 16:00: Apertura del percorso culturale, ludico ed enogastronomico per le vie del centro storico.
- Ore 17:00: Santa Messa in onore di Sant’Antonio Abate.
- Ore 18:00: Benedizione e accensione dei Falò, seguita dalla tradizionale benedizione degli animali.
- Ore 23:15: Spettacolo “Eclissi di luce e fuoco” (performance artistica con il fuoco).
In più la Pro Loco ha confermato anche per questa edizione:
Concorso Fotografico “Metti a fuoco un’emozione”: con un primo premio di 400€ per lo scatto più bello della serata.
Lotteria dei Falò: il cui 1° premio è un buono viaggio per una capitale europea.