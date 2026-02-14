Abriola celebra il suo Santo Patrono, San Valentino: una mattinata intensa di fede, devozione e comunità. Ecco le foto

Questa mattina Abriola si è raccolta con profonda partecipazione attorno al suo Santo Patrono, San Valentino, in occasione della solenne celebrazione eucaristica officiata da Don Gerardo La Salvia.

Un momento di grande spiritualità che ha visto la presenza del Sindaco Romano Triunfo, del vice sindaco Nicola Sarli, e dell’Amministrazione comunale e di altri rappresentanti istituzionali della Basilicata testimoniando il forte legame tra la comunità, le sue tradizioni e i valori che il Santo Patrono incarna.

La chiesa gremita e la numerosa partecipazione dei fedeli hanno confermato, ancora una volta, quanto sia viva e sentita la devozione verso San Valentino, simbolo di amore, unione e speranza per l’intera comunità abriolese.

A rendere ancora più significativa questa celebrazione è stata anche la presenza di Miss Italia, Katia Buchicchio che ha voluto condividere questo importante momento di fede e identità locale.

I festeggiamenti proseguiranno nel pomeriggio con la Santa Messa durante la quale si terrà la tradizionale e toccante benedizione delle coppie che celebrano un anniversario significativo di matrimonio, rinnovando davanti al Santo Patrono il valore del loro amore e del loro cammino insieme.

La giornata continuerà con le numerose iniziative previste dal programma, tra momenti religiosi, culturali e comunitari, che rendono questa festa un’occasione speciale per rafforzare il senso di appartenenza, valorizzare le tradizioni e condividere, insieme, la bellezza di una comunità unita nel nome di San Valentino.

Abriola, oggi più che mai, si conferma luogo di fede, accoglienza e autentica espressione dei suoi valori più profondi.

Ecco le foto della mattinata.