Il ‘G. Giorgi’ di Potenza unica scuola della Basilicata ad essere selezionata per questo bellissimo progetto che ha coinvolto circa 70 studenti. I dettagli

Noeltan Arts porta la propria esperienza cinematografica in ambito scolastico, affiancando l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Giorgi” di Potenza nella realizzazione di Potenza Social Cinema: progetto formativo sviluppato nell’ambito del programma nazionale Per Chi Crea, promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE per sostenere la creatività dei giovani under 35.

Grazie al contributo tecnico‑artistico di Noeltan Arts, realtà potentina attiva nel panorama della produzione e formazione cinematografica nazionale e internazionale, circa 70 studenti del Giorgi hanno potuto seguire un percorso completo di educazione all’immagine, alla narrazione e alla produzione audiovisiva, con un focus specifico sul tema del lavoro in linea con l’Obiettivo 8 dell’Agenda 2030.

Sotto la supervisione del regista e produttore Antonello Faretta, gli studenti hanno attraversato tutte le fasi di realizzazione di un cortometraggio: dall’idea alla sceneggiatura, dalle riprese alla post‑produzione.

A supporto del percorso hanno lavorato le docenti del Giorgi Angela Natrone, Giulia Pietrafesa e Tiziana Cione e professionisti messi a disposizione da Noeltan Arts: Annamaria Sorbo per la scrittura, Adriana Bruno per la produzione e il coordinamento didattico, Paola Guglielmi come assistente di produzione e alle riprese.

Il montaggio e la post‑produzione, attualmente in corso, sono affidati a Davide Monticelli.

Il progetto ha coinvolto anche i partner UIL Basilicata e Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, che hanno contribuito con due masterclass di approfondimento: il 31 Gennaio con il segretario generale Vincenzo Tortorelli e il 13 Febbraio con la consigliera Simona Bonito, offrendo agli studenti un confronto diretto con figure di riferimento del territorio.

Il percorso si concluderà con la presentazione pubblica di un cortometraggio ideato e prodotto dagli studenti, un racconto corale che affronta il tema del lavoro attraverso le loro esperienze, aspettative e inquietudini.

Un esercizio di cittadinanza attiva che, grazie al supporto tecnico di Noeltan Arts, utilizza il cinema come strumento di consapevolezza e partecipazione.

Michele Carmine Nigro (Dirigente scolastico IPSIA Giorgi):

“Una esperienza di formazione cinematografica significativa in continuità con altre già svolte negli anni passati anche grazie al contributo operativo di Noeltan Arts.

Da questo anno scolastico abbiamo attivato un indirizzo audiovisivo accompagnando i nostri giovani alle professioni dell’artigianato.

Mi inorgoglisce inoltre che la nostra scuola sia stata l’unica della Basilicata ad essere selezionata con questo bellissimo progetto Potenza Social Cinema.”

Antonello Faretta (Regista e produttore – Noeltan Arts):

“Potenza Social Cinema è un laboratorio di cinema per il sociale che mira a sensibilizzare le nuove generazioni all’Agenda 2030 e all’educazione civica.

Un’occasione preziosa per cambiare lo sguardo sul mondo che viviamo e sulla sue complessità.”

Vincenzo Tortorelli (Segretario generale UIL Basilicata):

“Questo progetto dimostra quanto la creatività possa diventare uno strumento concreto per leggere il lavoro e immaginare il futuro.

Il cinema, quando incontra i giovani, non spegne i sogni: li aiuta a camminare più lontano.”

Simona Bonito (Consigliera di Parità Provincia di Potenza):

“Parlare di cinema con le nuove generazioni significa affrontare anche il tema di come le donne vengono rappresentate e di quali spazi professionali riescono davvero a occupare.

Educare allo sguardo critico e promuovere pari opportunità non è una battaglia di parte, ma una questione di qualità democratica e culturale.

Solo cambiando lo sguardo possiamo cambiare davvero la realtà.”