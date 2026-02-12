Abriola: il Festival dell’Amore ospita Don Cosimo Schena, il prete più seguito d’Italia sui social. I dettagli dell’evento

Venerdì 13 Febbraio alle ore 15:30, nella Sala Comunale Belvedere, il Festival dell’Amore ospita Don Cosimo Schena, sacerdote e psicologo, oggi il prete più seguito d’Italia sui social, punto di riferimento digitale per centinaia di migliaia di persone che ogni giorno seguono i suoi contenuti su fede, relazioni, fragilità emotiva e crescita interiore.
Autore e comunicatore spirituale, presenza televisiva e voce riconosciuta nel panorama della pastorale digitale, Don Cosimo Schena porterà un intervento dal titolo:
- “Amore Universale — curare l’umano, oltre le etichette”
Il suo contributo unisce lettura psicologica e visione spirituale dell’amore, affrontando i temi della solitudine affettiva, del bisogno di riconoscimento e della guarigione dei legami.
L’incontro rientra nel programma della prima edizione del Festival dell’Amore ed è aperto a pubblico e stampa.
Ecco la locandina dell’evento.