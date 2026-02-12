A Potenza la storia di un cuoco d’eccezione, Pietro Catzola, che attraverso trionfi ed errori, soddisfazioni e delusioni, è riuscito a rimanere fedele a se stesso. L’evento in programma

Sabato 14 Febbraio, alle ore 10.30, presso la Sala conferenze del Polo bibliotecario di Potenza, si terrà la presentazione del libro di Pietro Catzola “Il Cuoco dei Presidenti. Vita e ricette di un marinaio al Quirinale” (Edizioni Solferino), vincitore del Premio Selezione Bancarella della Cucina 2023.

Durante l’incontro, promosso dal Club del Fornello Delegazione di Potenza e introdotto dai saluti di Luigi Catalani, direttore della Biblioteca nazionale di Potenza, l’Autore dialogherà con Mimmo Sammartino, direttore della Fondazione Leonardo Sinisgalli.

Pietro Catzola ha sedici anni quando corona il suo sogno arruolandosi nella Marina militare.

Il primo incarico?

Furiere e addetto ai viveri.

Il futuro è scritto: sulle navi non solo Pietro diventa cuoco, ma arriva a essere scelto per cucinare nelle cene ufficiali.

È il Presidente Cossiga, sardo come lui, a notarlo e a chiedergli di gettare l’ancora definitivamente per trasferirsi nelle cucine del Quirinale.

Lì comincia una nuova avventura, che si svolge tra il Palazzo romano, con le sue ampie cucine, e le altre residenze presidenziali, prima fra tutte quella di Castelporziano, dove sarà Marianna Scalfaro a voler creare un orto e un frutteto.

Pietro, una volta scoperti la missione e il piacere di servire i Presidenti, ne vedrà alternarsi ben quattro: dopo Cossiga arrivano Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella.

Ognuno con la sua first lady, ognuno con i suoi gusti, tutti impegnati in un susseguirsi serrato di pranzi e ricevimenti a cui Pietro deve farsi trovare sempre pronto, per i più svariati tipi di ospiti: da Carlo d’Inghilterra all’imperatore del Giappone, da un consesso di cardinali alla Nazionale di calcio.

In questo libro, come in una Downton Abbey quirinalizia, scorgiamo in controluce, e con una intrigante panoramica da dietro le quinte, la vita politica di oltre vent’anni del nostro Paese.

Ma soprattutto scopriamo la storia e le ricette di un cuoco d’eccezione, che attraverso trionfi ed errori, soddisfazioni e delusioni, è riuscito a rimanere fedele a se stesso, ai sapori e ai profumi della sua terra, alla genuinità della tradizione gastronomica italiana.

Un’appassionata storia personale corredata di ricette, una vera miniera di ricordi e aneddoti, pietanze e consigli.

L’ingresso è gratuito.

