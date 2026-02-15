Acerenza inaugura il Giubileo Francescano Diocesano: fede, cultura e comunità attorno alla figura di San Francesco

Nella serata di ieri, presso il convento di Sant’Antonio in Acerenza, si è inaugurato ufficialmente il Nuovo Anno Giubilare Francescano Diocesano.

L’evento si è aperto con la celebrazione presieduta dall’arcivescovo mons. Francesco Sirufo nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, situata all’interno dell’antico convento della Maddalena, uno dei complessi francescani più grandi dell’Arcidiocesi, recentemente ristrutturato e attualmente centro pastorale della comunità.

A seguire si è svolto il convegno dal titolo “Da Cristo prese l’ultimo sigillo”, durante il quale è stato presentato il programma diocesano degli incontri culturali e di preghiera dedicati alla figura di San Francesco d’Assisi, che si terranno nei diversi siti francescani del territorio diocesano.

Sono intervenuti:

• Dott. Gianpiero Perri, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata, con la relazione “Francesco oltre il Medioevo”

• Don Alberto Lardiello, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Istituto Teologico di Basilicata, con l’intervento “Nacque al mondo un sole: Francesco in Dante” Ha portato il saluto istituzionale il sindaco di Acerenza, Fernando Scattone.

L’Anno Giubilare Francescano proseguirà nei prossimi mesi con un ricco calendario di appuntamenti spirituali e culturali e si concluderà il 10 gennaio 2027 a Laurenzana nella festa del Beato Egidio da Laurenzana amato Santo Francescano dell’Arcidiocesi.