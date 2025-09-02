Addio ad Emilio Fede, giornalista e volto storico della tv

Addio ad Emilio Fede, spentosi oggi all’età di 94 anni.
L’ex direttore del Tg4 si trovava in condizioni critiche alla Residenza San Fedele di Segrate, centro alle porte di Milano.
Con lui fino all’ultimo momento le due figlie Simona e Sveva.
Un tavolo con tutti i soggetti interessati alla vertenza Smart Paper – a partire dall’azienda e dalle aziende vincitrici la gara di appalto per conto…
Per l’esecuzione di attività propedeutiche alle operazioni di “svaro” delle campate del vecchio viadotto ‘Pietrastretta’, situato lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, si rendono necessarie…
Torna operativa la carta “Dedicata a te”, la prepagata ricaricata dallo Stato con 500 euro che può essere utilizzata negli esercizi commerciali per acquistare beni…
“Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale in Contrada Picone, un progetto che rappresenta un investimento fondamentale per il futuro…
La Cisl interviene sui lavori di manutenzione programmati che comporteranno la chiusura della tratta Potenza-Battipaglia dal 1° al 25 ottobre e della prossima scadenza, a…
Anas informa che la strada statale 658 “Potenza-Melfi” che era stata provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, nel tratto in corrispondenza del km 13,000, ad…
Continua il trend positivo per quanto riguarda il mercato del lavoro. Il numero di occupati a luglio raggiunge i 24,2 milioni, registrando un incremento di…
Anas informa che fa lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi” è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del km 13,000, ad…
Un delicato intervento salvavita ha permesso di assicurare l’esistenza a un neonato con una rara malformazione congenita, grazie all’impegno congiunto delle équipe dell’Azienda ospedaliera San…
Ha preso il via ieri, in Piazza Don Bosco a Potenza, la nuova tappa del Bus della Prevenzione oncologica di Fondazione ANT “Franco Pannuti” ETS,…
Si terrà ad Avigliano (Pz), l’unica tappa del sud, nello stadio comunale la quinta prova del Contest Tencino Nordic Walking Style Centro-Sud, valido per le…
Matera si prepara ad accogliere le riprese della quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, celebre fiction di Rai1, tratta dai romanzi della scrittrice…