AGGIORNAMENTO Coronavirus Basilicata: 68 nuovi Positivi Lucani! Ecco i dati completi Comune per Comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 22.12.2020.

Report dati processati in data 21 dicembre 2020:

Tamponi molecolari di giornata n. 1.587

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 76

Tamponi negativi: 1.511

RICOVERATI N. 101

GUARITI TOTALI N. 99

DECEDUTI: 4

POSITIVI TOTALI N. 76

68 positivi residenti:

1 Abriola

1 Anzi

3 Avigliano

1 Barile

1 Forenza

1 Francavilla in Sinni

2 Genzano di Lucania

1 Ginestra

1 Irsina

3 Lauria

11 Lavello (n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Marsicovetere

1 Matera

2 Melfi

1 Muro Lucano

2 Paterno

4 Pignola

2 Pisticci

1 Pomarico

12 Potenza (n. 2 domiciliati ad Irsina)

2 Rapone (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

3 Rionero in Vulture

1 Roccanova

1 Salandra

1 Sasso di Castalda (domiciliato a Potenza)

4 Tito

2 Tricarico

1 Venosa

1 Viggiano

Non residenti ed in isolamento in Basilicata:

1 Emilia Romagna, in isolamento ad Avigliano (PZ)

1 Nigeria, in isolamento a Matera (MT)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni:

6 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 96

2 Atella

3 Avigliano

1 Balvano

1 Baragiano

6 Barile

2 Cancellara

1 Forenza

2 Genzano di Lucania

1 Grottole

1 Irsina

2 Lauria

30 Lavello

19 Matera

1 Melfi

1 Montemurro

2 Palazzo San Gervasio

2 Paterno

6 Policoro

1 Potenza

1 Rapolla

1 Rionero in Vulture (domiciliato a Potenza)

1 Valsinni

8 Venosa

1 Viggianello

Guariti non residenti e domiciliati in Basilicata:

1 Puglia (domiciliato a Policoro)

1 Calabria (domiciliato a Matera)

1 Marocco (domiciliato a Melfi)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.756

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.655

DECEDUTI RESIDENTI N. 224

GUARITI RESIDENTI N. 3.838a

a

