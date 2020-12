Ruoti, il Comune regala libri e fiabe agli alunni di questa scuola: “grazie per i vostri sacrifici”

Il Sindaco Anna Maria Scalise e l’Amministrazione Comunale di Ruoti hanno inteso omaggiare così, ieri e personalmente, i bambini dell’Istituto Comprensivo Carlucci di Ruoti, regalando loro un libro per Natale.

Classici senza tempo, da Pinocchio a Il Piccolo Principe, a libri che raccontano la Basilicata in rime, quali dono per ringraziare i bambini e i ragazzi per la grande pazienza e per i sacrifici che hanno dovuto fare durante questo periodo di pandemia.

Dalla didattica a distanza alle rinunce ai giochi in villa con gli amici, i bambini di Ruoti, come tutti i coetanei di Italia, hanno saputo dimostrare grande senso civico e pazienza.

Ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Scalise:

“Dobbiamo continuare a stupirci, non date niente per scontato e sappiate guardare il mondo senza pregiudizi, con occhi sempre nuovi.

Un augurio speciale a voi bambini e ragazzi ricordando che insieme e rispettando le regole, renderemo il futuro meno incerto, con l’auspicio di ritrovare sempre più fiducia in noi stessi e nella comunità”.

