Apre a Potenza il primo ‘Social Corner’: ecco di cosa si tratta

Nuovo appuntamento, domani 31 Luglio, a Potenza.

In occasione dell’evento, “La notte bianca del libro”, nell’area del Boschetto Orizzontale di via Salerno, al rione Verderuolo, verrà inaugurato il “Social Corner”.

Lo fa sapere in una nota Uil pensionati Basilicata:

“La sostenibilità del nostro modello di sviluppo rappresenta, ancora, un obiettivo da raggiungere e la condizione indispensabile per farlo è data proprio dall’impegno e dalla partecipazione della comunità.

Il Boschetto Orizzontale continua ad animarsi: da domani mercoledì 31 Luglio diventerà anche uno spazio di condivisione digitale, un luogo in cui, grazie alla connessione wifi gratuita, potersi connettere in rete per socializzare, studiare o lavorare.

Un’occasione di incontro fisico e virtuale, anche tra generazioni, per confrontarsi, sostenersi, trascorrere del tempo insieme e avere uno sguardo sul mondo da angolo verde della città.

Questo il programma: ore 18.30 al Boschetto Orizzontale di Via Napoli a Potenza “La storia nelle storie” Conversazione tra Mimmo Sammartino, Daniele Brancati e Andrea Galgano sotto la buona stella di Vincenzo Tortorelli e della Uil Basilicata con Patrizia Bianco e Angela Santopietro.

La nostra città preferisce orizzonti di mare che partono dalla montagna per questo è porto, è luogo di viaggi da raccontare e da ascoltare come facciamo con i naviganti e i viandanti che passano o restano da noi.

Un luogo è magico quando lo ami fino nelle cose che non dovresti amare e prende il tuo corpo e lo fa lievitare sulla strada.

Un luogo è magico quando tutti sono consapevoli di essere imperfetti e sanno che la loro condizione rende urgente la presenza dell’altro, l’accompagnarsi con un altro, vederlo, incontrarlo, parlarlo.

Il Progetto è frutto di un percorso nato dalla partecipazione al Concorso ‘Basilicata Fiorita’ lanciato dal Comune di Potenza su progetto, di dimensione regionale, della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Gli obiettivi sono quelli di rendere le città più belle e più vivibili anche attraverso il recupero di aree abbandonate, di aiutare i cittadini a diventare protagonisti di questo cammino e di ampliare la consapevolezza sulla necessità di un maggiore senso civico.

La UIL Pensionati di Basilicata ha candidato l’area adiacente il campetto di Via Salerno, per rendere questo luogo un punto di incontro tra le differenti generazioni che vivono il quartiere.

Per fare ciò è stato scelto, attraverso un percorso partecipativo insieme alla Fondazione Matera Basilicata 2019, il team di architetti francesi Wagon Landscaping, esperti nella realizzazione di installazioni paesaggistiche con gli abitanti”.