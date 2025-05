Moliterno: gli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Racioppi” ricordano Matteotti, tra i padri ideali della nostra democratica. Questa l’iniziativa

Si può far conoscere a ragazzi di 11-12 anni la figura di Giacomo Matteotti, tra i padri ideali della nostra democratica e primo martire dell’antifascismo?

Certo che si può (e si deve), all’Istituto Comprensivo “G.Racioppi” del centro valligiano – nell’ambito della rassegna “Moliterno in corto e…Le altre visioni 2025” – sono stati presentati il cortometraggio “Matteotti 100”, realizzato da Pamela Giorgi e Marcelo Lopez per lndire (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca educativa) e un frammento in video dell’ultimo discorso al Parlamento di Matteotti.

Alla proiezione hanno partecipato gli alunni di prima media, per lo loro la visione è stata una “pagina di storia” per conoscere il politico e l’uomo Matteotti e discutere su argomenti come Costituzione, democrazia, pace, conflitti, diritti dei popoli e dei ceti più fragili (quelli che difese Giacomo Matteotti).

Alla visione e al dibattito, oltre al docente di lettere e storia Alfonso Panebianco, hanno partecipato gli alunni Laura Alagia, Eugenio Canzoniero, Adina Fitan Georgiana, Carmen Fittipaldi, Carlotta Introcaso, Giovanni Lopiano, Alessandro Melillo, Michela Messuti, Carmelo Orlando , Rocco Panzardi, Maria Roberta Pecoraro, Francesca Pia Pepe, Francesca Petrocelli.

Nei loro appunti tutti ragazzi hanno sottolineato la presenza a Moliterno di una piazza intitolata a Giacomo Matteotti.

Uno spazio della memoria laica è quella piazza (prospiciente la Chiesa della Trinità) per non dimenticare che le leggi liberali della Costituzione furono scritte anche grazie ad antifascisti come Matteotti che pagarono con la vita la loro battaglia per la libertà e i diritti.

Il padre del socialismo riformista fu “l’uomo dall’intransigente coraggio”, per questo il fascismo volle che fosse consegnato alla tomba nel giugno del 1924, così da farne tacere la voce.

Le giornate di “Moliterno in corto e…Le altre visioni 2025”, ricordiamo, sono promosse dal Comune di Moliterno in collaborazione col Festival Internazionale Marateale.