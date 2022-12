Avigliano: la Madonna del Carmine incontrerà Papa Francesco a Roma! I dettagli

Il prossimo 31 dicembre la Madonna del Carmine di Avigliano incontrerà Papa Francesco presso la Basilica di San Pietro a Roma per il Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso e per inaugurare insieme al Pontefice il nuovo anno nella giornata successiva, in cui si terrà anche la Giornata Mondiale della Pace, con la santa messa delle ore 10:00 del 1° gennaio.

Un momento straordinario per l’intera comunità aviglianese e in generale per tutti i devoti che accompagneranno la Vergine del Carmelo in questo incontro con il Papa.

Alla soddisfazione del Parroco Don Mimmo Lorusso, si unisce quella del Sindaco di Avigliano, l’Avv. Giuseppe Mecca, contenuta in queste parole:

“La notizia dell’incontro della Madonna del Carmine con il Papa e la sua presenza a Roma in occasione del Te Deum e della Giornata Mondiale della Pace con la santa messa del 1° gennaio, ha riempito di commozione l’intera comunità aviglianese.

La profonda devozione e il culto nei confronti della Vergine del Carmelo, rappresentano elementi radicati nella storia della nostra comunità.

Radici solide che costituiscono il comune denominatore tra devoti che anche oltre i confini della nostra Città guardano al Monte Carmine e al Santuario quale riferimento spirituale, e di cui abbiamo costantemente riprova ogni anno durante le celebrazioni religione.

Ringrazio Don Mimmo e la Parrocchia per la sua opera quotidiana, e in modo particolare per essersi impegnato affinché ciò si potesse realizzare e credo che, anche in virtù di questo straordinario evento ed in vista del prossimo Giubileo del 2025, i tempi siano maturi per avviare l’iter amministrativo necessario che porti alla proclamazione di Avigliano quale Città di Maria”.

