Potenza, vittoria per l’Academy Basket! Complimenti ragazzi

Missione compiuta per l’Academy, che torna dall’infrasettimanale di Secondigliano con la seconda vittoria esterna della stagione (67-90).

Non inganni, però, il punteggio finale, perché per Adam Gotelli e compagni il compito si rivela più complicato del previsto soprattutto nel primo tempo, complice un inizio distratto (16-8 al 4’ per i padroni di casa) ed il positivo atteggiamento dei giovani ragazzi di coach Falasconi.

Stretta la difesa in un primo momento (parziale di 18-2 per chiudere il primo quarto avanti 18-26), l’Academy non riesce tuttavia ad imprimere già una prima definitiva accelerata alla partita, tornando anche sotto nel punteggio (40-38) sul finire di secondo quarto, prima del canestro da tre con fallo praticamente sulla sirena di un Gotelli già a quota 19 (anche 5 assist e 5/5 da 3 per 40 totale di valutazione).

Dopo l’inevitabile strigliata nell’intervallo, gli ospiti cominciano ad aumentare i giri dell’intensità difensiva e trovare buona continuità al tiro da fuori (sarà 15/25 al termine, per un eccellente 60%), armando, a turno, le mani di Rinaldi, D’Urzo ed Esposito, con l’ala potentina grande protagonista di un secondo tempo da diciotto punti segnati.

Sono proprio il terzo e quarto canestro pesante del 57 rossoblù a portare oltre le venti lunghezze il massimo vantaggio (66-88 al 38’), che viene definitivamente aggiornato dal belsemigancio finale di Muscillo a sancire la settima vittoria stagionale dei potentini.

A due punti dal terzetto di vetta Portici 2000 – Cercola – Parete, l’Academy è ora attesa dal terzo ed ultimo impegno settimanale: domenica alle 20.30 al PalaPergola arriva lo Sporting Portici.

C.S. Secondigliano – Academy Basket Potenza 67-90 (18-26; 40-42; 55-67)

C.S. Secondigliano: Cusati 6, Di Fronzo 3, Platano 22, Sorge 2, Scudellaro, Salomone, Dodaro 17, Avolio 6, Fusco 7, Cino 4. All. Falasconi

Academy: Gotelli 28, Vece ne, D’Urzo 8, Muscillo 2, Califano, Ciambrone 7, Rinaldi 11, Angius 5, Esposito 27, Leone 2. All. Bochicchio, Ass. Coluzzi

Arbitri: Moriello di Marcianise e Costigliola di Scafatia

