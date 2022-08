Avigliano ricorda Covello, illustre concittadino emigrato negli Stati Uniti. I dettagli

A quarant’anni dalla scomparsa di Leonard Covello, il Comune di Avigliano organizza – il 19 agosto alle 18.30 Chiostro del Palazzo di Città – un convegno per ricordare un illustre concittadino emigrato negli Stati Uniti nel 1897.

Covello, nato ad Avigliano nel 1887, si trasferisce in America per raggiungere suo padre nel quartiere di East Harlem.

Dopo aver conseguito la laurea in francese nella Columbia University e altri importanti titoli accademici – laurea in sociologia didattica, in materie giuridiche, in filosofia e il dottorato in pedagogia didattica – si dedica agli abitanti di East Harlem fondando una scuola multietnica: Benjamin Franklin School.

Per il suo lodevole e costante impegno a favore dei processi di integrazione, riceve nel 1966 una medaglia d’oro e il Sindaco della città di Stamford fissa il 21 agosto il “Leonard Covello Day”.

Prenderanno parte alla manifestazione il Primo Cittadino di Avigliano Giuseppe Mecca, l’Assessore alla cultura Angela Maria Salvatore, il Consigliere regionale Tommaso Coviello, e il Presidente della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano Donato Salvatore.

Sono previsti gli interventi di: Francescantonio Genovese, Presidente di Sezione Corte di Cassazione; Pierluigi Claps, Ordinario del Politecnico di Torino; Renato Cantore, giornalista; Carmen Petruzzi, Ricercatrice dell’Università di Foggia.

Nel corso della serata, inoltre, sarà presentato il volume di Gennaro Claps, già Sindaco di Avigliano, dal titolo “Un eminente lucano: Leonard Covello, educatore, sociologo, studioso dei problemi migratori negli Stati Uniti d’America” Pisani Teodosio Ed.

