L’Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori A.D.O.C. Basilicata, svolgerà un incontro formativo gratuito in tema di salvaguardia dai tentativi di truffa (online, al telefono, in casa etc.) ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni.

L’incontro è previsto a Lagopesole (Sala Pasolini ore 17:30) in data 26 agosto e ad Avigliano (Chiostro Comunale ore 17:30) in data 27 agosto.

È necessaria la prenotazione al numero 0971 701857 entro il 25 agosto.