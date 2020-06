AZ Picerno: tamponi per calciatori e staff tecnico rientrati da fuori regione

In ottemperanza del protocollo sanitario, la Società AZ Picerno, come si legge in un comunicato stampa:

“ha provveduto oggi all’effettuazione dei tamponi a tutti i componenti della squadra, staff tecnico, sanitario e per tutti i dirigenti.

Le operazioni si sono svolte presso le tendostrutture dell’ASP, in via della Fisica a Potenza.

Il tutto si è reso possibile grazie al supporto dell’ASP Basilicata, nella persona del direttore generale dott. Lorenzo Bochicchio, della Regione Basilicata e del Dipartimento Salute, nella persona del dott. Ernesto Esposito, direttore generale”.

Le parole dell’amministratore e dg, Enzo Mitro:

“Tutti, calciatori e staff tecnico, sono rientrati a Picerno da fuori regione.

Per questo, e come previsto dal protocollo sanitario, abbiamo ottemperato e tutti si sono sottoposti al tampone.

Un ringraziamento va all’ASP per la disponibilità e professionalità ed al Dipartimento Salute della Regione Basilicata.

Come Società ci complimentiamo per l’organizzazione, la professionalità e serietà con cui vengono effettuate tali operazioni, così come ringraziamo per la tempestività con la quale è stato garantito questo servizio essenziale ai fini della disputa dei due match restanti per i play-out”.

