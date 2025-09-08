Potenza: il Palazzo di Città si tinge di blu per sostenere chi affronta ogni giorno questa malattia genetica. I dettagli

Questa sera, dalle ore 20:00, il Palazzo di Città si tingerà di blu, unendosi alle numerose piazze italiane e internazionali che sostengono chi affronta ogni giorno questa malattia genetica.
Spiega l’amministrazione comunale:
“Il blu rappresenta la speranza di migliaia di persone e delle loro famiglie che non si arrendono mai.
La fibrosi cistica è una patologia grave che colpisce soprattutto i polmoni e l’apparato digerente.
Non esiste ancora una cura definitiva, ma la ricerca continua e i progressi danno sempre più speranza.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica e la sua sezione regionale di Basilicata”.
L’Assessora Angela Lavalle sottolinea:
“È un dovere civico e morale sensibilizzare su questa patologia.
Vogliamo che i pazienti e le loro famiglie sappiano di non essere soli.”
Un piccolo gesto che porta un grande messaggio: insieme possiamo fare la differenza.
La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento.
Sosteniamo la ricerca, diffondiamo informazione, costruiamo una comunità più solidale.