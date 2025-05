Potenza, cura dei disturbi alimentari: “Pazienti spesso isolati a causa della carenza di collegamenti”. La richiesta

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato di Alessia Araneo e Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata):

“Siamo soddisfatte per l’approvazione della proposta di legge sulla prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, un tema troppo spesso marginalizzato e occulto, ma che coinvolge sempre più giovani e famiglie anche nella nostra regione.

Abbiamo scelto di votare a favore della legge proposta dalla maggioranza e di apportare il nostro contributo, nella convinzione che la salute mentale e fisica delle persone venga prima di ogni appartenenza politica.

Si tratta di una proposta di legge che mira a rafforzare la cura dei disturbi alimentari, a potenziarne la prevenzione e a formare sempre più e meglio il personale.

Riconoscendo piena centralità al centro disturbi della nutrizione e dell’alimentazione “G. Gioia” di Chiaromonte, dal 2006 punto di riferimento dell’Italia Meridionale per la totale presa in carico delle e dei pazienti con disturbi della nutrizione, abbiamo inoltre presentato e approvato all’unanimità un ordine del giorno per chiedere l’istituzione di un servizio di trasporto che colleghi il Centro di Chiaromonte ai due capoluoghi, Potenza e Matera.

Una proposta nata dall’ascolto dei territori e dei bisogni dei pazienti, spesso isolati a causa della carenza di collegamenti adeguati e costretti, settimanalmente, a muoversi con mezzi propri, quando disponibili.

La lotta ai disturbi alimentari non può fermarsi alle dichiarazioni di principio: servono strumenti reali di accessibilità e presa in carico, accompagnati da nuovi modelli socio-educativi e culturali.

Per rendere sempre più agevole la presa in carico è dunque necessario far dialogare il servizio sanitario regionale con il piano del trasporto pubblico locale; pertanto vigileremo e controlleremo affinché questo avvenga, con l’auspicio di svolgere il prima possibile una discussione pubblica tanto sulla materia sanitaria (per cui, da mesi, dovremmo approvare una risoluzione) quanto sull’annoso tema del trasporto pubblico locale”.