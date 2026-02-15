Basilicata, bando disabilità “Vita & Opportunità”: “Occasione enorme ma bisogna prepararsi subito”

Marco Bigherati, Capo Dipartimento per le Disabilità – Lega Regione Basilicata, interviene sull’Avviso pubblico “Vita & Opportunità – Un futuro migliore e di valore per tutti”, online da ieri e destinato a finanziare con 386,4 milioni di euro progetti per l’inclusione delle persone con disabilità.

“Si tratta di una misura nazionale di grande rilievo e di un’opportunità concreta per il nostro territorio, ma non possiamo permetterci di arrivare impreparati”.

L’avviso sostiene interventi fondamentali legati al Progetto di Vita, con azioni su abitare, lavoro e tempo di vita, oltre a linee dedicate all’agricoltura sociale e ad attività educative e ricreative per bambini e giovani fino ai 22 anni. È la direzione giusta, inclusione reale, autonomia e partecipazione.

La piattaforma per la presentazione dei progetti aprirà il 2 marzo 2026 e la procedura sarà a sportello.

Serviranno rapidità, organizzazione e capacità progettuale. È necessario attivarsi subito per costruire partnership, predisporre la documentazione e rafforzare le reti territoriali.

Il rischio concreto è che realtà meno strutturate restino escluse non per mancanza di idee, ma per difficoltà tecniche e tempi ristretti.

Il bando è rivolto principalmente agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS. Anche le associazioni possono essere coinvolte, ma spesso all’interno di reti con un ETS capofila. Per questo è fondamentale garantire informazione chiara e supporto operativo.

Nei prossimi giorni presenterò ufficialmente un evento pubblico dedicato al territorio, pensato per accompagnare enti e associazioni nella fase di progettazione e partecipazione al bando.

L’obiettivo è garantire pari condizioni di accesso alle opportunità e rafforzare il raccordo tra livello nazionale e realtà locali.

Il testo ufficiale dell’Avviso e tutte le informazioni sono consultabili sul sito del Ministro per le Disabilità”.