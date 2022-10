Basilicata, bonus gas: nuovi sportelli per richiedere lo Spid! Ecco l’elenco

La Regione Basilicata, attraverso l’ufficio Amministrazione digitale, ha potenziato ulteriormente le strutture periferiche per il rilascio dello SPID (Sistema Pubblio di Identità Digitale) al fine di andare incontro alle esigenze dei cittadini, in vista della presentazione delle domande legate al cosiddetto Bonus Gas, e al contempo per gestire al meglio l’attività straordinaria degli sportelli.

Pertanto, oltre al potenziamento dei 5 sportelli esistenti nei locali regionali di Potenza, Matera, Policoro, Senise e Melfi, che saranno aperti anche nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, saranno temporaneamente attivate, dall’operatore tecnologico partner della Regione Basilicata, 11 sportelli aggiuntivi che, previo appuntamento, rilasceranno in maniera gratuita SPID a tutti i cittadini residenti che ne faranno richiesta.

Inoltre, a questi si aggiungono 4 operatori che oggi hanno superato l’esame di RON (pubblico ufficiale che concede lo SPID) e che potranno incrementare le potenzialità degli uffici regionali.

Di seguito l’elenco dei nuovi sportelli con l’indicazione dei riferimenti telefonici e dell’e-mail attraverso i quali prenotare le proprie attività a partire dal 18/10/2022:

BLASI EGIDIO

82972 – ‘LA TECNICA ELIOGRAFICA SNC

ammin.latecnicaeliografica@gmail.com

Cartoleria

VIA VIA VARSAVIA,3 – 85100 POTENZA (PZ)

CAMPANELLA GINO

84682 – ‘Vega sas di Campanella Gino & C

vega@vegaweb.it

Agenzia di Servizi

VIA CONTRADA SAN VITO,37 – 85052 MARSICO NUOVO (PZ)

0975354332

CORONA VINCENZO

85440 – DOTT. VINCENZO CORONA

vincenzo.corona@consulenzacorona.it

Studio Comm.le

VIA VITTORIO EMANUELE,7 – 85025 MELFI (PZ)

097221491

COZZI PAOLA

88560 – COZZI PAOLA

cons.paolacozzi@gmail.com

Studio Comm.le

VIA PROVINCIALE DELLA MELARA,210/I – 85044 LAURIA (PZ)

3383465713

FELITTI ANTONIO

82694 – PACIOLO SRL

info@paciolo.it

Agenzia di Servizi

VIA VIA SAN VITO,21L – 85050 TITO (PZ)

3206416621

FRIGUGLIETTI SIMONA

95706 – ‘FRIGUGLIETTI SIMONA

info@europostevilladagri.it

Poste

VIA I TRAVERSA STRADA S. LUCIA,2 – 85059 VIGGIANO (PZ)

GATTO FRANCESCA

87957 – R&G CONSULDATA S.R.L

servizi.caf.rgconsuldata@gmail.com

Studio Comm.le

VIA ANTONIO DE CURTIS,74 – 75025 POLICORO (MT)

3891339741

PIACENZA RAFFAELE

84649 – ‘CENTRO COPIE PLUS DI RAFFAELE PIACENZA

centrocopieplus@gmail.com

Cartoleria

DISCESA CESARE BATTISTI,9 – 85026 PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)

097245318

SPADA PASQUALE

82374 – LO SCRIGNO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

amministra.loscrigno@libero.it

Agenzia di Servizi

VIA VIA M. DI PIERRO,37 – 85026 PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)

0972460054

ZAMBRELLA MARIANNA

96771 – MARIANNA ZAMBRELLA

studiozambrella@gmail.com

Studio Comm.le

VIA LA PIRA,18 – 75025 POLICORO (MT)

3385052530

GRUOSSO ROBERTO

93802 – CAFFETTERIA GARIBALDI

robertogruosso1@gmail.com

Caffè

VIA SERRE,88A – 85100 POTENZA (PZ)

3480500216a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)