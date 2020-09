Basilicata, campi devastati e cinghiali che gironzolano nei centri abitati: “dichiarare lo stato d’emergenza”

Campi devastati e cinghiali che gironzolano nei centri abitati della Basilicata.

“Una vera e propria emergenza di fronte alla quale bisogna intervenire immediatamente dichiarando lo stato di emergenza”.

E’ il nuovo appello che la Coldiretti lucana rivolge alla Regione Basilicata, anche:

“alla luce delle ultime novità introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale che di fatto riconosce il diritto degli agricoltori, muniti di licenza di caccia, ad abbattere i cinghiali sui propri fondi durante tutto l’anno”.

La confederazione agricola lucana evidenzia come la situazione ormai sia insostenibile.

Spiega il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani:

“Il settore agricolo è ormai flagellato dalle continue scorribande di interi branchi di cinghiali che devastano campi e colture, distruggendo interi raccolti e spesso aggredendo anche gli stessi agricoltori che, ormai, non riescono più a sostenere il peso dei danni economici che ormai quotidianamente subiscono”.

Non si contano, inoltre, gli avvistamenti di animali nei centri abitati della Basilicata, non solo di notte ma ormai durante tutte le ore della giornata.

Continua Pessolani:

“La sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il ricorso del Tar delle Marche contro la legge regionale che autorizza gli agricoltori muniti di licenza di caccia ad intervenire direttamente all’abbattimento dei cinghiali all’interno delle proprie aziende rende giustizia di un problema che Coldiretti Basilicata segnala ormai da anni.

Chiediamo al presidente della Regione, Vito Bardi, di dichiarare lo stato di emergenza su tutto il territorio regionale, compreso le Aree Parco, per via della presenza incontrollata di cinghiali è l’unico modo per dare una risposta ai tanti agricoltori ed allevatori ormai disperati”. ​

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)