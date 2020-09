Basilicata, chili di droga sequestrati dalla Guardia di Finanza: avrebbe fruttato 100000 euro

Continua la sistematica e penetrante azione di contrasto alle attività illecite poste in essere sul territorio di competenza dalle Fiamme Gialle coordinate dal Comando Provinciale di Matera.

Nei giorni scorsi è stata pianificata ed eseguita dai militari della Compagnia di Policoro (MT) e dalle unità cinofile della Compagnia di Matera, una complessa attività di monitoraggio e controllo delle principali arterie e luoghi di transito del metapontino.

Nell’ambito di tale dispositivo, effettuato durante il fine settimana sia sulla SS 106, direzione Reggio Calabria, che presso il piazzale dell’autostazione di Policoro, veniva segnalato con insistenza, dal cane antidroga Achy, un trolley rigido imbarcato nella stiva di un autobus di linea proveniente da Torino e diretto a Crotone.

La susseguente approfondita ispezione del bagaglio, incustodito e fortemente sospetto, permetteva il rinvenimento ed il successivo sequestro di ben 9 kg di hashish, suddiviso in 95 panetti, imballati in 5 grossi involucri avvolti in cellophane e nastro da imballaggio, interamente cosparsi di caffè nel tentativo, non riuscito, di coprire il forte odore dello stupefacente ed eventualmente confondere l’olfatto dei cani antidroga.

Dalle analisi effettuate sui campioni della sostanza è emerso come dall’hashish sequestrato si sarebbe potuto trarre un numero sufficiente di dosi di sostanza psicotropa tale da fruttare, all’organizzazione criminale che ha “investito” in questa iniziativa delittuosa, oltre 100.000 Euro.

Gli approfondimenti connessi all’operazione condotta dai finanzieri delle Compagnie di Matera e Policoro mirano all’individuazione del mercato della droga destinatario dello stupefacente e dei soggetti coinvolti nell’illecita attività.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)