Basilicata: “cinque nuove delibere di grande importanza per il settore agricolo”. I dettagli

La Giunta regionale ha approvato cinque nuove delibere di grande importanza per il settore agricolo lucano, con uno stanziamento complessivo di oltre 25 milioni di euro.

Si tratta di interventi mirati a sostenere in maniera concreta le aziende agricole, le strutture agrituristiche e le comunità rurali, puntando su innovazione e sviluppo, per migliorare la competitività del nostro territorio.

Spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala:

“Tra le misure approvate particolare rilevanza è data all’Azione SRD03, con la quale abbiamo destinato 12 milioni di euro per migliorare le strutture agrituristiche.

L’obiettivo è quello di sostenere chi valorizza il territorio lucano con un’offerta turistica autentica, legata alla tradizione agricola.

Questo intervento non solo rafforza il legame tra agricoltura e turismo, ma promuove anche la diversificazione degli investimenti, spingendo le aziende agricole ad espandersi nel settore ricettivo, fondamentale per lo sviluppo del turismo rurale e per il rilancio economico della nostra regione.

Un’altra misura di grande importanza è quella relativa al miglioramento delle aziende agricole, che abbiamo sostenuto con la Misura 4.1 EURI. Grazie a uno stanziamento di 13 milioni di euro, sarà possibile modernizzare le imprese agricole della Basilicata, promuovendo l’innovazione tecnica e strutturale.

È fondamentale, a mio avviso, supportare i nostri operatori agricoli nell’adozione di tecnologie avanzate, che li aiutino a prendere decisioni strategiche anche in condizioni climatiche avverse.

In un periodo storico caratterizzato da incertezze climatiche senza precedenti, le scelte agricole devono essere basate su valutazioni tecnico-scientifiche che consentano di affrontare le sfide del futuro con maggiore sicurezza.

Con la Misura 7.4 abbiamo deciso di intervenire sulle infrastrutture nelle aree rurali, affinché nessuna comunità resti indietro.

Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita nelle zone agricole, potenziando le infrastrutture e contribuendo allo sviluppo locale.

Questo è un passo essenziale per garantire il benessere e la crescita delle nostre comunità rurali, spesso penalizzate da condizioni strutturali difficili.

Non meno importante è il sostegno previsto con la Misura 2.1, che destina 600.000 euro alla consulenza tecnica per le aziende agricole.

Ritengo che l’assistenza tecnica sia una componente imprescindibile per il futuro delle nostre imprese, accompagnandole verso scelte imprenditoriali innovative e sostenibili, capaci di rispondere alle sfide sempre più complesse del settore agricolo.

Attenzione anche al comparto zootecnico con azioni specifiche mirate a migliorare la qualità delle produzioni e a garantire il benessere degli animali.

L’assistenza tecnica in questo ambito è cruciale per promuovere la sostenibilità e la competitività, salvaguardando un settore che rappresenta una parte fondamentale della nostra agricoltura.

Con questo pacchetto di delibere, ribadiamo il nostro impegno a sostenere e accompagnare gli operatori del settore verso un’agricoltura moderna, sostenibile e competitiva.

Vogliamo valorizzare le eccellenze del territorio, creando nuove opportunità per gli agricoltori lucani e contribuendo allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali della Basilicata”.