Basilicata, Coronavirus: negativi altri 7 test

Sono nove i test diagnostici e di screening eseguiti nel tardo pomeriggio di oggi.

Di questi, sette hanno fatto registrare esito negativo e due sono ancora in fase di processamento e i risultati saranno resi noti nella mattinata di domani.

Lo rende noto la task force regionale, precisando che al momento sono stati effettuati in totale 63 test (di cui 1 positivo e 2 in attesa di esito).

Dopo una serie di controlli medici è, invece, rimasto presso la propria abitazione il paziente di Trecchina positivo al nuovo coronavirus per il quale questa mattina era stato ipotizzato un trasferimento, in via precauzionale, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza.

Per informazioni sull’emergenza Coronavirus è possibile rivolgersi al numero verde 800996688, attivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00.