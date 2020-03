Potenza, trasferimento al San Carlo del lucano con coronavirus: sindaco di Trecchina smentisce il fatto. I dettagli

A Trecchina (PZ) il Sindaco ha smentito con un comunicato la notizia che oggi aveva diffuso ufficialmente la Task Force della Regione Basilicata in merito al fatto che l’unico lucano risultato positivo al coronavirus era stato trasferito, in via precauzionale, nel reparto di malattie infettive del San Carlo di Potenza.

Quindi il sindaco Iannotti evidenzia che:

“Da quanto ci risulta il paziente è tutt’ora presso la propria abitazione e che le condizioni di salute sono in costante miglioramento”.

Anche la Task Force Regionale ha infatti poi confermato che:

“Dopo una serie di controlli medici è invece rimasto presso la propria abitazione il paziente di Trecchina positivo al nuovo coronavirus per il quale questa mattina era stato ipotizzato un trasferimento, in via precauzionale, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza”.

