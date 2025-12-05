Potenza: “Per la mobilità serve il coraggio di investire risorse e avviare nuove iniziative”. La proposta

“Mobilità in Basilicata: dalla questione meridionale ad oggi”, se n’è discusso nell’ambito dell’incontro promosso dalla Filt Cgil Basilicata al quale hanno preso parte il Presidente, Christian Giordano e il Consigliere provinciale, Michele Emanuele Giordano.
Ha sottolineato il Presidente Giordano nel suo intervento:
“Il tema della mobilità nella nostra regione va affrontato con attenzione e puntualità.
La Basilicata non ha saputo cogliere tempestivamente l’opportunità offerta dal PNRR; è mancata una visione strategica nella programmazione di infrastrutture decisive per la propria crescita a favore di una logica che subordina la disponibilità dei servizi al mero calcolo demografico.
Questa formula aritmetica, penalizzante per il nostro territorio, deve essere sostituita da una pianificazione più lungimirante orientata alle esigenze strategiche e di sviluppo regionale.
È responsabilità della politica provare ad invertire la rotta.
Serve il coraggio di investire risorse e avviare nuove iniziative proprio laddove i servizi sono carenti; solo così la Basilicata potrà uscire definitivamente dall’isolamento.
Grazie a Luigi Ditella, segretario generale Filt Cgil Basilicata e Fernando Mega, segretario generale Cgil Basilicata per quest’occasione di riflessione su una serie di questioni che riguardano la nostra terra.”