Basilicata in festa per Nonna Angiola che ha compiuto 100 anni. Auguri!

Un traguardo straordinario per la comunità di Pisticci: 𝗔𝗻𝗴𝗶𝗼𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗼 ha compiuto 𝟭𝟬𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶.

Nata a 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 il 𝟭𝟳 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟭𝟵𝟮𝟱, Angiola Maria rappresenta una 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 e un pezzo vivo della storia del paese.

Per l’occasione, il 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗔𝗹𝗯𝗮𝗻𝗼 e il 𝗩𝗶𝗰𝗲𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗡𝗲𝗴𝗿𝗼 hanno voluto portare personalmente gli auguri della 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, consegnando una pergamena celebrativa e condividendo un momento di festa insieme ai familiari.

Un secolo di vita che parla di 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶, 𝗮𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.

Alla signora Angiola Maria, l’abbraccio e gli auguri più sinceri di tutta Pisticci e della nostra Redazione.