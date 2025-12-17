Potenza, slitta la riapertura di questa strada della provincia: l’avviso

Slitta la riapertura al transito della Statale 18 ad Acquafredda di Maratea, inizialmente prevista per questa sera alle 18:00.

Come fa sapere rainews, ANAS ha infatti deciso di prolungare la chiusura fino alle 18:00 di venerdì 19 dicembre, in considerazione delle condizioni non ottimali del costone interessato dalle lavorazioni in corso e del maltempo delle scorse ore.

Anas ha inoltre confermato che nel periodo delle festività natalizie, i cantieri saranno sospesi, per cui la circolazione sarà sempre possibile fino al 7 gennaio.