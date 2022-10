Basilicata, la comunità cristiana risponde all’appello di Papa Francesco per la pace: pullman anche da Potenza! I dettagli

L’Arcidiocesi di Potenza fa sapere:

“La comunità cristiana della Basilicata risponde all’appello di Papa Francesco per la pace e contro lo spettro di una deriva nucleare del conflitto.

Ieri sera a Potenza, mons. Ligorio in una cattedrale particolarmente affollata per la festa liturgica di san Gerardo, ha invocato esplicitamente la protezione del Santo Patrono.

La posizione del Papa in questi giorni , in vista della manifestazione per la pace del 5 novembre, viene fatta propria, e rilanciata, da tutte le diocesi lucane, impegnate in una mobilitazione che culminerà nel pellegrinaggio per la pace a Pompei, organizzato dalla sezione lucana dell’Unitalsi programmato per sabato prossimo, 5 novembre, in comunione con tutta la Chiesa italiana e con le tante piazze del Paese, dove lo stesso giorno si manifesterà perché in Ucraina, dopo mesi di guerra, si dia finalmente voce e spazio alla ragione e alle attese dei popoli.

A guidare il pellegrinaggio sarà il presidente della conferenza episcopale lucana, mons. Ligorio

Dalla UNITALSI, intanto, si fa sapere che, ad oggi, sono 1.500 i pellegrini che si sono prenotati per Pompei, con pullman che partiranno da tutti i centro-diocesi (Potenza, Matera, Tursi, Tricarico , Acerenza e Melfi) ed anche da altri comuni e che quello del 5 novembre si annuncia, probabilmente, come uno dei pellegrinaggi maggiormente partecipati.

Prima della messa, alle ore 11:00, saranno deposti ai piedi dell’altare, una quantità di cartelli e simboli di pace a cui stanno lavorando in questi giorni i ragazzi disabili delle sottosezioni Unitalsi distribuite nelle varie diocesi.

Chi volesse ancora aderire può farlo telefonando alla sottosezione della propria diocesi oppure chiamando direttamente alla sezione regionale lucana, a Potenza al numero: 335-1899263″.

