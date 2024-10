Basilicata: milioni in arrivo per le reti idriche. Ecco i dettagli

Al fine di ridurre le perdite idriche, e in particolare per la digitalizzazione delle reti in Basilicata, Campania e Sicilia, la Conferenza Stato-Regioni ha reso disponibili 120 milioni di euro.

Previsto altri venti milioni serviranno per il completamento delle infrastrutture di collegamento dei porti di Messina, Bari e Gioia Tauro.

Lo ha fatto sapere il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che in rappresentanza del ministero ha partecipato alla seduta nella giornata di oggi della Conferenza.

Spiega:

“Con il via libera della Conferenza Stato-Regioni sarà quindi possibile ultimare le opere già incluse nel parco progetti del Pon che avevano registrato ritardi attuativi a causa delle ricadute negative del contesto post pandemico e degli effetti del conflitto russo-ucraino.

Grazie all’incremento dei fondi, nelle Regioni del Sud si potranno portare a termine progetti strategici, capaci di incrementare la competitività, rafforzare la coesione economica e sociale e modernizzare le infrastrutture al servizio dei cittadini e del tessuto produttivo”.