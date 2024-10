Emergenza idrica a Potenza e provincia: l’intervento di Acquedotto Lucano

Acquedotto Lucano, fa sapere in una nota:

“ha realizzato un sistema di approvvigionamento straordinario che, almeno per alcuni giorni, consentirà di pompare una maggiore quantità di acqua dalla diga Basento-Camastra.

Un’opera provvisoria, realizzata grazie al lavoro cominciato venerdì scorso è che si è protratto ininterrottamente fino alle ore 13 di oggi, quando è stato attivato il cosiddetto “Camastrino”.

In questo modo, è attualmente possibile sollevare una maggiore quantità di acqua – circa 650 litri al secondo – ma soltanto per alcuni giorni, fino a quando il livello dell’invaso non calerà ulteriormente se, nel frattempo, non dovessero esserci precipitazioni.

Al contempo, prosegue l’attività di pronto intervento sulle condotte idriche, che a causa dell’alternarsi di chiusure e riaperture dell’erogazione sono sottoposte ad uno stress che genera guasti più frequenti”.