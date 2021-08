Basilicata passa in zona gialla per l’Europa! Ecco la mappa

Peggiora ulteriormente la situazione epidemiologica in Italia, misurata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati.

Nella mappa epidemiologica sono ora 4 le regioni italiane in fascia rossa:

Toscana,

Marche,

Sicilia,

Sardegna.

Mentre gran parte del resto della Penisola è in giallo, compresa la Basilicata, che poco più di una settimana fa era di colore verde.

Restano ora in verde solo queste 3 regioni e la provincia autonoma di Bolzano:

Puglia,

Molise,

Valle d’Aosta.

