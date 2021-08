Meteo Potenza: ancora una volta dall’Africa gran caldo e afa in arrivo con punte di quasi 40 gradi! Ecco le previsioni

L’alta pressione nord africana porta gradualmente i sui massimi verso le nostre regioni meridionali interessando anche la Basilicata.

La fase è improntata al caldo intenso.

In particolare che tempo ci aspetta su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 9 Agosto, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 35°C, la minima di 23°C.

Martedì 10 Agosto avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 38°C, la minima di 25°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani, Lunedì 9 Agosto, e di dopodomani.

