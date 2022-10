Basilicata: “Studenti hanno anticipato ingenti somme per la frequentazione di Corsi di alta formazione senza ricevere rimborso”. La denuncia

“Si provveda immediatamente al pagamento delle spettanze agli studenti lucani che hanno risposto all’Avviso pubblico regionale per la frequentazione di Corsi di alta formazione in Italia e all’estero.

A oggi infatti, nonostante i beneficiari – che hanno anticipato ingenti somme per il raggiungimento delle sedi d’aula e per i relativi soggiorni anche all’estero oltre che in Italia – abbiano fatto richiesta entro i termini per il rimborso dovuto, non hanno ricevuto nulla”.

Lo dichiarano il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese e il capogruppo di Italia Viva in Regione, Luca Braia che aggiungono:

“Per addivenire a una soluzione in tempi rapidi abbiamo protocollato, nei giorni scorsi, una interrogazione consiliare in cui si chiedono chiarimenti al presidente della Regione Vito Bardi e alla sua Giunta considerato che si stanno generando danni economici agli studenti con un inevitabile danno irreversibile al sistema della formazione professionale di Basilicata”.

I due esponenti di Italia Viva Basilicata rispetto all’Avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale il 19 luglio 2021, a cui era seguita la graduatoria di ammissione il 19 novembre 2021, aggiungono ancora:

“Al presidente Bardi chiediamo anche di illustrare le cause dell’inspiegabile ritardo nella liquidazione delle spettanze.

Tanto più che se il motivo fosse da imputare alla carenza di personale del Dipartimento preposto vanno immediatamente trovate altre soluzioni per portare avanti, anche in futuro, iniziative che se funzionanti sarebbero preziose per sostenere i giovani lucani”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)