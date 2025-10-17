Bella si prepara a vivere una giornata all’insegna della tradizione tra giochi popolari, aneddoti e curiosità. L’evento in programma

Il 25 Ottobre l’associazione culturale bellese ‘Ci Provo’ presenta l’evento di apertura della stagione invernale “Custodi di Identità, dalla tradizione al domani”.

Bella si prepara a vivere una giornata all’insegna della celebrazione della tradizione e delle radici presso il polo culturale Spazio Novecento.

Si tratta di un evento che intreccia memoria collettiva, tradizione popolare e spirito di comunità, per raccontare ciò che rende unico il territorio bellese.

L’appuntamento propone un percorso che attraversa storie, giochi, sapori e conoscenze, con l’obiettivo di riscoprire l’anima più autentica di Bella e di trasmetterla alle nuove generazioni.

L’evento inizierà alle ore 9:30 con la narrazione delle gesta eroiche di Isabella, a cura dell’Associazione ‘Io Isabella’: un racconto che riporta alla luce una figura simbolica della tradizione locale, emblema di forza, determinazione e amore per la propria terra.

Si darà poi spazio ai giochi della tradizione bellese con il Maestro Antonio Tarantino.

Sarà un momento per rivivere il divertimento semplice e genuino dei giochi popolari di una volta, tra dimostrazioni pratiche e racconti di vita quotidiana.

Infine, l’attenzione si sposterà sulla natura con Carmine Lisandro, il quale metterà in luce con aneddoti e curiosità il ricco patrimonio naturalistico che circonda Bella.

Il gran finale è atteso per le 18:30 con la gara “Bellesi D.O.C.”, una sfida tra squadre per decretare chi rappresenti al meglio lo spirito bellese.

I partecipanti si cimenteranno prima in una prova di cucina, preparando i tradizionali ravioli dolci, e poi in un quiz dedicato alla storia e alle curiosità del paese.

La squadra vincitrice riceverà la Targa Bellese D.O.C. Tra narrazioni, esperienze e convivialità, “Custodi di Identità” si presenta come un invito aperto a tutta la cittadinanza a riscoprire il senso profondo dell’essere parte di una comunità.

Un viaggio tra passato e presente, che restituisce voce e significato al patrimonio culturale di un territorio capace di guardare al domani senza dimenticare da dove viene.

Ecco i dettagli nella locandina.