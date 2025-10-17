Potenza: circa 70 parchimetri non più funzionanti stanno tornando operativi. Queste le novità

“Acta Potenza, guidata dalla sapiente gestione dell’Amministratore Ignazio Petrone e grazie alla professionalità dei suoi collaboratori, sta facendo davvero un ottimo lavoro in città!

In questi giorni si stanno completando gli interventi di riattivazione dei parcometri nel Comune di Potenza.

Circa 70 parchimetri non più funzionanti e che creavano difficoltà ai nostri concittadini , stanno tornando operativi per garantire un servizio più efficiente e moderno a cittadini e visitatori.

I nuovi apparecchi permetteranno il pagamento anche con carta di credito e con il wallet digitale, per un’esperienza più semplice, comoda e veloce!”.

Lo dichiara Assessore del Comune di Potenza Giuzio,