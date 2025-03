Bellissima notizia: Papa Francesco verrà dimesso! Ecco gli aggiornamenti

Finalmente una bellissima notizia sulle condizioni di Papa Francesco.

Il Pontefice sta meglio e, secondo le ultime notizie, sarà dimesso domani dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato dal 14 febbraio.

Come ha fatto sapere la sua équipe medica, le sue condizioni sono stabili da un paio di settimane e le infezioni principali si sono risolte.

Sergio Alfieri, capo dell’équipe del Gemelli che ha seguito il Papa, ha dichiarato:

“Per due volte il Santo Padre ha attraversato delle crisi che hanno messo in pericolo la sua vita”.

Bergoglio sarà dimesso dopo l’Angelus di domani.

Si affaccerà a mezzogiorno dal decimo piano dell’ospedale Gemelli, poi potrà tornare in auto in Vaticano in regime di dimissioni protette per almeno due mesi.

Sarà accompagnato dalla bombola di ossigeno e non potrà lavorare.